Se compromete Víctor Fuentes a erradicar actos de extorsión

Como parte de su compromiso con los ciudadanos, el candidato a la alcaldía de Monterrey, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", Víctor Fuentes Solís, no permitirá las extorsiones hacia los comerciantes.

En uno de sus recorridos por la colonia Valle del Infonavit en el mercado rodante "Valle Verde", descalificó estos actos por parte de los funcionarios y pidió a los comerciantes a que no teman en ejercer una denuncia.

"Muy lamentablemente, en todo el recorrido que hemos realizado por el municipio de Monterrey se han presentado denuncias, señalamientos de actos de corrupción por parte de supuestos funcionarios de la Administración municipal del Municipio de Monterrey.

Señaló que los primeros actos en contra de estos funcionarios, será con el despido, suspensión y denuncia correspondiente.

Es algo que no es tolerable, si son funcionarios hay que, de entrada, despedirlos, suspenderlos, procesarlos, señalarlos, denunciarlos, y si no son, con mayor razón. No hay manera que la administración pública admita corrupción, la administración pública de Monterrey tiene que ser limpia, ordenada, y es lo que le ofrecemos a la gente.