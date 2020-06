Se cae sistema y se atrasan alrededor de 1,000 trámites en Registro Público

MONTERREY.- Esta tarde circuló que el Registro Público de la Propiedad tuvo una falla en el sistema, la cual provocó que se perdieran alrededor de 1,000 trámites, hecho que fue confirmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Homero Cantú.

En entrevista, el funcionario detalló que esto no significa que se extravíen sino que quedarán rezagados para los siguientes días.

"El día de hoy tuvimos problemas se cayó el sistema o traen problemas de tecnología, la subsecretaria de tecnología esta tratando de arreglar, no se pudieron hacer pagos en línea, aparentemente lo que paso fue que demasiada información, -como es nuevo este sistema- donde se están haciendo los pagos en linea entonces quizá fue un tema de capacidad", indicó.

"No se pudieron ingresar trámites probablemente si hayan sido alrededor de 800 a mil trámites que pudieran haberse ingresado si hubiera estado abierto al 100%, pero no se pierden, solo no pudieron hacer el pago y en consecuencia no van a poder ingresar mañana el documento", afirmó.

Cantú Ochoa subrayó que si se presentaron quejas de algunos notarios que apenas pudieron concretar de 5 a 10 pagos, cuando si estuviera trabajando el sistema de manera normal se alcanzan hasta 60.

En tanto, con respecto a si se mantienen cerrados por las diversas problemáticas como un brote de coronavirus y por esta misma falla, el funcionario destacó que nunca se ha cerrado esta dependencia, sin embargo opera en un 25%