Se arma polémica: darían 'pena de muerte' a perro 'arrestado' en NL

Un perro de nombre "Marino" y sus dueños se encuentran en la incertidumbre, pues el can está "condenado a muerte", y su familia humana mantiene, desde hace más un mes, una fuerte lucha con las autoridades de Nuevo León para que sea indultado.

El 9 de diciembre de 2019, "Marino" provocó que un menor sufriera heridas en la cabeza luego de lanzársele encima y ocasionar que sufriera una caída.

Ante ello, el estado afirma que es un perro agresivo y como castigo debería recibir una inyección letal; sin embargo, Nelsy Castillo, dueña del pit bull, asegura que el animal no es bravo ni "un peligro para la población".

"Sin querer mis hijos dejaron la puerta abierta de afuera, mi perro se suelta, y afuera estaban jugando mis hijos y había cohetes que estaban tronando en una iglesia, mi perro sale y se le trepa a un niño y eso hace que el niño caiga y se haga una herida en la cabeza, se llevan al niño a una clínica particular y yo me fui también a la clínica.

"Sólo nos dijeron que el niño tuvo una herida en la cabeza y todos decían que el perro lo había mordido, pero nunca nos mostraron un papel o una hoja que comprobara eso", relató Castillo.

Puede interesarte...

Agregó que al día siguiente del accidente, agentes ministeriales llegaron a su casa para llevarse al perro, y lo dejaron en la unidad antirrábica ubicada en Félix U. Gómez, en Monterrey, donde permaneció durante más de un mes.

"Se lo llevan a la terminal y me dijeron que ahí lo iban a dormir, que no lo iban a entregar a su dueño, pero fue un accidente, el perro tiene apenas un año y no entiendo por qué decretar que esa raza es un perro agresor", agregó.

Una luz de libertad

No obstante, se ha abierto una esperanza para los dueños de "Marino", pues el pit bull fue traslado a la Secretaría de Salud del municipio de San Pedro, y ahí será entrenado por especialistas en comportamiento canino, y sólo están a la espera de que el centro de Salud decida si lo entregan a sus amos.

"Hoy entregaron un papel donde dice que el perro va a ser regresado, ahora la decisión la tiene la Secretaría de Salud de San Pedro.

"Estamos haciendo todo lo posible porque nos regresen al perro, es lo que queremos nosotros, pero no vemos fin. Ahora tengo que esperar a que la Secretaría de Salud dé el sí, vea el compartimiento del perro; la verdad, ha pasado mucho tiempo, yo lo que ya quiero es que ya se termine todo esto, tenemos más de un mes", apuntó Nelsy Castillo.

Puede interesarte...