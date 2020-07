Se amplía acuerdo de adquirir insumos sin licitación en NL

Monterrey.- Además de extender la suspensión de apertura a bares, gimnasios y casinos, el gobierno estatal también amplió el periodo en el cual puede adquirir insumos de forma inmediata y sin licitación.

Lo anterior, en la publicación del Periódico Oficial dentro del ACUERDO 2/2020 que se emitió en el mes de marzo.

"Se amplía y se establece hasta el 31 de julio de 2020 el periodo de vigencia del ACUERDO 2/2020, periodo que podrá modificarse o extenderse hasta el cumplimiento de su objeto, en el cual se ordenó la inmediata adquisición de insumos, bienes y contratación de servicios, infraestructura y las demás adquisiciones y contrataciones que se pudieran requerir para hacer frente a la contingencia", se lee en el acuerdo.

No obstante, esto fue considerado como un exceso por expertos en la materia, ya que afirman que las compras corresponden a hospitales que dependen del gobierno federal.

"Es un exceso lo que están haciendo, el gobierno del estado tiene un poco margen de acción en este tema de la pandemia, en realidad los hospitales más saturados son los del IMSS y los del ISSSTE que no tienen nada que ver con el presupuesto estatal, entonces me parece que no es necesario que el gobierno del estado ande comprando sin licitar", resaltó Enrique Barrios, abogado y ex diputado local.

Agregó que esta forma de operar del estado ocasiona desconfianza, pues persiste la opacidad en los procesos y que podría ser una oportunidad para favorecer "compadrazgos".

"Han demostrado mucha opacidad, eso hace que la gente desconfía, por ello creo que ahí la gente si podría pensar que van a favorecer a algún amigo o algún cuate del gobernador o del Secretario de Salud, por eso es mejor no hacer compras así porque insisto ellos no van a comprar nada, no hay nada que ellos puedan comprar, si acaso las pruebas para el Covid, pero esas ya las compraron, no le veo mucha razón y si se presta para desconfianza", ultimó Barrios.

El también ex diputado local dijo que la mayoría de pacientes son atendidos en el IMSS, presupuesto que no viene de las arcas del estado.