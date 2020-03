Santa Catarina ofrecerá recomendaciones para sanitizar hogares

Dado que las personas estarán en sus hogares durante esta pandemia, el municipio de Santa Catarina emitirá a partir de hoy algunas recomendaciones para la limpieza en las casas, además de dar otras medidas de higiene cuando una persona tiene que salir no llevar virus a sus domicilios.

El alcalde del ayuntamiento, Héctor Castillo expresó que a partir de este viernes comenzarán a difundir una serie de cuidados para que los santacatrinenses como la ciudadanía en general tenga conocimiento de como mantener la higiene en sus hogares.

"Hay protocolos donde tu llegas a tu casa y lo primero es no solamente sanitizarte las manos sino es la ropa que tengas, ponerlo en un cesto de la ropa sucia, de preferencia la mayor parte de medidas de higiene, cambiarte la ropa y ya saludar a los integrantes de la familia; no llegar y saludar como si nada si ellos no traen los virus y tu los llevas es sanitizarte", expuso.

De igual forma resaltó que durante la semana, ya se han hecho labores de limpieza en las oficinas gubernamentales, tales como Seguridad Pública, Clínicas, como también asear parabuses y puentes.

"Puede ser a través vídeos, bajamos la información que nos dé el comité de salud que tenemos en Santa Catarina que esto viene de una directriz estatal y lo vamos replicando a través de consejos, tips incluso ilustrativos para que la gente lo empiece hacer", comentó.

Actualmente en el municipio se tienen dos casos confirmados por coronavirus, por lo que el edil remarcó que conforme se actualiza el comportamiento del virus, el comité de salud da las sugerencias necesarias de prevención.