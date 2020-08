Santa Catarina exige frenar el proyecto urbanístico

SANTA CATARINA.- El municipio de Santa Catarina y el diputado federal, Víctor Pérez señalaron que defenderán que no se urbanicé en el Parque Nacional Cumbres, es decir que no se desarrolle el proyecto Valle de Reyes.

Ambos aseguraron que aunque ese proyecto está amparado, el municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano 2014-2030 que no permite urbanizar en esa zona.

"Por parte del municipio nosotros no tenemos contemplado entregarle ningún tipo de permiso porque en nuestro programa municipal no podemos otorgar permiso ahí porque lo tenemos como una zona no urbanizable, de alguna u otra manera esa situación, al no estar en el Plan, no se puede urbanizar, por lo cual no puede venir a solicitar permisos", mencionó el secretario del ayuntamiento, Roberto Carlos Farías García.