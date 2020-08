Desmalezan y arreglan luminarias en plazas de Santa Catarina

SANTA CATARINA.- Para mantener las plazas en buenas condiciones, el municipio de Santa Catarina está impulsando el programa "La Plaza Es Tu Casa" en donde realiza labores de desmalezado, supervisión de bacheo y arreglo de luminarias, a fin de estar preparados para cuando acabe la pandemia.

"La plaza es tu casa y aunque temporalmente no la puedan visitar, no significa que deba estar abandonada, cuídala, no la rayen, no la maltraten, no tiren basura.