Sanción debe ejecutarse contra Manuel González

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) emitió una amonestación contra el Congreso del Estado por omitir la sanción sobre las firmas durante la campaña electoral de 2018, contra Jaime Rodriguez Calderón y Manuel González Flores.

Dicha amonestación especifica que los diputados deberían emitir y ejecutar la sanción contra el ahora secretario de gobierno Manuel González, ya que el Amparo interpuesto en la Suprema Corte solo "protege" al mandatario estatal.

De acuerdo con los coordinadores del PAN, MC y Morena, esta situación se debe analizar de manera rápido dado que tienen un plazo hasta el 24 abril, de acuerdo con la notificación.

Para el panista Carlos de la Fuente, dijo que en el mes de diciembre de analizaron otras vías de sanción pero no se notificó al tribunal, por lo que es necesario que entre los partidos lleguen a un acuerdo a la brevedad.

"En diciembre había una interpretación dice el secretario de gobierno era parte del ejecutivo o no pero el tribunal los está dejando muy claro que no es parte del ejecutivo y que la sanción al secretario de gobierno no se puede dilatar como se ha venido haciendo con la del gobernador.

"Tenemos de aquí al 24 de abril se atraviesan las vacaciones de semana santa entonces en los próximos días tendríamos que definir lo que se tiene que hacer para ir trabajando hacia allá... quiero dejar en claro y lo he manifestado en diferentes foros, nosotros no estaremos de acuerdo nunca en dejar en un estado de indefensión o de ingobernabilidad la figura del gobierno del estado", explicó.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, dijo que ellos advirtieron desde el mes de diciembre sobre esta situación sin embargo, no les hicieron caso.

"Ya la sala regional emitió una nueva resolución el Congreso pronto será notificado donde efectivamente dice que fuimos sumisos que incumplimos la sentencia que debimos haber votado inclusive posiblemente en el Pleno la sanción tanto para el gobernador como secretario general de gobierno.

"Se los advertimos en la Comisión, se los advertimos en el Pleno, no me hicieron caso y optaron por patear el bote, ya nos apercibieron formalmente por incumplir esta disposición en términos de la suspensión de la Suprema Corte nosotros debemos de excentarnos de ejecutar las sanciones contra el gobernador, pero tenemos que votar incluso en el Pleno ambas sanciones para los funcionarios y ahí hace una determinación de que al parecer al secretario general no lo cubre la corte", apuntó el emecista.

Asimismo, Ramiro González de Morena, dijo que analizarán la notificación y buscarán implementar justicia al respecto.

"Siempre hemos sido muy respetuosos de la ley de los ordenamientos efectivamente el día de ahora hay una resolución que llega al congreso no le he visto sin embargo lo que puedo decir es que vamos a ser respetuosos de la ley el ordenamiento que nosotros siempre hemos actuado conforme a derecho y ésta no será la excepción hay que ver la resolución no le he visto en físico pero voy a analizarlo y todo lo que tenga que ver para que el congreso el grupo legislativo tenga su manera de actuar sea conforme a la ley.

"Si ya nos están pidiendo actuar tenemos que hacerlo la intención de nosotros nunca ha sido patear el bote al contrario siempre ha sido actuar conforme y ver políticamente cuál es el camino a seguir", puntualizó.

Los legisladores señalaron que hay varios caminos sin embargo, en el mes de diciembre se estableció un dictamen en la Comisión Anticorrupción con una sanción que ameritaba sanción e inhabilitación para ambos funcionarios.