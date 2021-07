Avala INE sanción millonaria contra Movimiento Ciudadano

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó aplicar multas millonarias a Movimiento Ciudadano, por no incluir como gastos de campaña, en la candidatura de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León, las historias de Instagram de su esposa Mariana Rodríguez.

De igual forma el órgano electoral también le impuso sanciones por un presunto financiamiento ilegal a la campaña de García, por parte de sus familiares.

Ayer, durante una sesión extraordinaria el Consejo General del INE, avaló por mayoría, la sanción de $55 millones 470,000 pesos a Movimiento Ciudadano y otra multa para Samuel García por $448,000 pesos, ambos castigos son porque los consejeros consideran como gasto de campaña las publicaciones que realizó la influencer Mariana Rodríguez, y esposa de Samuel García, en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la resolución de la Unidad de Fiscalización Mariana Rodríguez es una influencer que realizó publicaciones diarias y en tiempo real desde su cuenta de Instagram con 1.8 millones de seguidores, en un total de 1,300 historias y 45 fotografías desde el inicio de campaña y durante 90 días en el periodo del 5 de marzo al 2 de junio.

Otro de los argumentos que señalaron los consejeros del INE, es que Mariana Rodríguez está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo cual Samuel García Sepúlveda debió pagarle a su espora más de $27 millones de pesos por su apoyo en la campaña electoral.

"No está en cuestiones de afecto, ni de amor, ni de solidaridad, ni de relaciones maritales, este asunto tiene una visión de las reglas para campaña y precisamente para llegar a ocupar los cargos de elección"indicó la consejera Claudia Zavala Zavala Pérez añadió que en 2018, como hace referencia Samuel García, no se aplicó ninguna sanción, ya que Mariana no estaba registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como lo está hoy en día.