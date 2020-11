Tapan pozo en Bosques del Valle; vecinos solicitan estudio hídrico

MONTERREY.- Después de tres meses, el municipio de San Pedro entregó los trabajos de reparación del socavón de la colonia Bosques del Valle, provocado a causa de la tormenta Hanna, sin embargo los resultados del estudio hidrológico para conocer si la remodelación del parque Bosques del Valle influyó en el hundimiento aún no están.

"Se mandó a hacer un estudio con el Colegio de Ingenieros... Es un estudio que debían haber hecho antes de iniciar la remodelación del parque, nunca lo hicieron. Después del socavón, se les pidió que nos enseñaran el estudio, pero tuvieron que reconocer que no tenían hecho el estudio", mencionó la activista y vecina de Bosques del Valle, María Elena Assad.

El municipio de San Pedro dio a conocer que la reparación concluyó el sábado, pues por la mañana de ese día se estaba realizando la colocación de carpeta asfáltica en el lugar del hundimiento, ubicado en el cruce de las calles Bosques del Istmo y Bosques de Chapultepec.

Con el paso del tiempo, el municipio señaló que el problema de que se formará el socavón fue debido a que la tubería era vieja, sin embargo Assad indicó que por ello con más razón deberían haber hecho el estudio antes de iniciar a remodelar el parque.

"Si ellos sabían que el pluvial era viejo, como alegan, tuviste que haber tenido un estudio para saber, si tu plan era entubar en el pluvial la cantidad de agua que iba a dejar de absorberse, pero son improvisados y haces las cosas a prueba y error.

"El problema del estudio que ellos mandaron a hacer es que lo mandaron a hacer con el Colegio de Ingenieros Civiles y casualmente, el secretario de Obras Públicas es un integrante del Colegio... Es como si yo le voy a mandar a hacer un estudio con uno de mis cuatachos, ¿Cuál es el resultado que me va a decir? pues el que yo le diga", comentó Assad.

Por su parte, la presidenta de Valle de San Ángel, Patricia Pérez, indicó que temen que se vuelva a dar una situación similar, pues el problema aún no ha sido resuelto desde la raíz.

"El arreglo del socavón es un paliativo para maquillar o disimular la problemática, porque de raíz la problemática no se resolvió, porque la cañada está rellena para el famoso anfiteatro, para los conciertos que quiere hacer el alcalde.

"El parque no tiene tampoco ningún tipo de estudio de impacto, ni ambiental, ni de movilidad, no hay ningún tipo de estudio... No ha habido nada de resultado de los estudios", mencionó Pérez.

Aunque no se tienen los estudios, que se prevé estén listos en diciembre, el municipio ya entregó los trabajos de reparación que constan de una inversión aproximada de $11 millones de pesos.