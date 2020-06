San Pedro gasta $4.5 mdp en árboles... ¡y se secan!

San Pedro.- "Reverdese" la disputa por los árboles que plantó el municipio de San Pedro, los cuales expertos afirman que no sobrevivirán por el mal manejo con el que se están sembrando.

La administración municipal de Miguel Treviño tiene el proyecto de colocar 150 ejemplares en diversos puntos con un costo de hasta $30,000 pesos, pero los pocos que ha instalado se han marchitado.

El más reciente caso es la plantación de 18 árboles en la Calzada del Valle los cuales, según voces consultadas, están destinados a morir, porque lo hicieron en una base rodeada de cemento, con muy poco espacio de tierra.

Incluso, el pellón -o base- del árbol es en ocasiones más grande que el socavón donde deben instalarse.

Estos árboles sustituyen a igual cantidad de ejemplares que, según autoridades, ya estaban muertos.

"Definitivamente hay que reemplazar arboles por edad, pero hay que hacerlo de forma moderada porque no todos tienen las mismas condiciones, no todos están tan dañados, no todos tienen el mismo daño vegetativo, yo siento que si hay que hacerlo, pero de manera paulatina, no entrar en una situación de cortar todos como se han hecho en algunas otras partes de San Pedro", expuso el experto Jorge Ortiz Mena.