San Pedro ni se 'apura' por deuda

San Pedro.- El municipio de San Pedro ahora aseguró que no utilizará toda la línea de crédito por $400 millones de pesos que le autorizó el cabildo para las obras de regeneración de las calzadas Del Valle y San Pedro.

La tesorera municipal, Rosa María Hinojosa, indicó a El Horizonte que existen posibilidades de que no se tome por completo el financiamiento por 10 años con Banobras.

Además, la funcionaria sampetrina reconoció que sí se tiene un endeudamiento con proveedores por $502 millones de pesos.

"Hay que hacerlo ahorita para asegurar los recursos y tenerlos; porque la incertidumbre es para el año que entra. Afortunadamente, San Pedro es un municipio en el que son muy cumplidos en sus pagos de predial. Y si paga sus impuestos nosotros administramos ese dinero, yo espero y confío que no se requiera (deuda), pero mi función es garantizar la operación del municipio", apuntó.

De igual forma, Hinojosa aprovechó para defenderse de los cuestionamientos por endeudar al municipio, y aseguró que la administración anterior no les entregó una gestión libre de deudas, y remarcó que los pasivos heredados fueron por $512 millones de pesos.

"En septiembre de 2018 (los pasivos) eran por $512.5 millones y ahorita son los $502.8 millones", puntualizó.

El Horizonte documentó ayer que a pesar de haber recibido el municipio de San Pedro con "deuda cero", el actual alcalde Miguel Treviño dejará una deuda pública de más de $400 millones de pesos, luego de que el cabildo le autorizó contraer un financiamiento por dicho monto a 10 años con Banobras para solventar los gastos de rehabilitación de las calzadas.

Dicha decisión fue cuestionada por los regidores de oposición y líderes vecinales del municipio.

Panistas arman estrategia legal; buscan frenar endeudamiento

Por considerarlo innecesario e irresponsable, el Partido Acción Nacional anunció que va contra el endeudamiento de $400 millones de pesos que va a solicitar el municipio de San Pedro a Banobras.

Diputados locales y regidores del PAN señalaron que buscan mecanismos legales para detener la adquisición de ese financiamiento.

"(En San Pedro) hay dinero, pero no se ha sabido utilizar bien, no se han licitado bien las obras, pero eso no tiene que ser el motivo por el que se esté pidiendo una deuda", dijo el diputado local Luis Susarrey.

Una opción que analizan los panistas para que no se concrete el pasivo es maniobrar para que el Congreso rechace la solicitud.

El nuevo crédito comprometerá a las siguientes tres gestiones del municipio, porque sería pagadero a 10 años.