'Samuel y su despacho son 'transa' tengo pruebas y de ser necesario las mostraré': Adrián

Monterrey, Nuevo León.-¬†El candidato de la Coalición Va Fuerte por Nuevo León, estuvo acompañado por el líder nacional del PRD Jesús Zambrano, quien le brindó todo su respaldo.

"Samuel y su despacho es un transa, se los digo y ya saben cuando digo, digo verdades, entonces si quieren investigar, si lo van a investigar en realidad, entonces ahí están las pruebas, que empiecen a escarbar y estoy seguro que se van a encontrar con cosas muy interesantes y si no las quieren demostrar, yo las voy a demostrar en su momento."

El perredísta dijo que Nuevo León no requiere un gobierno de ocurrencias, ni improvisación y acusó a García de sacarle la vuelta por no responder ante los medios porque no puede demostrar la honestidad que pregona.

"Lo que debería hacer es dar la cara y decir aquí estoy, mis cuentas, aquí me deslindo de esto, aquí demuestro que estoy limpio" Dijo Zambrano.

En su visita por Nuevo León, el presidente nacional del PRD también exigió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sacar las manos del proceso electoral.

"No con las manos metidas, con todo el cuerpo metido en el proceso electoral violando el propio pacto de la democracia que hizo con los gobernadores de los que él convocó", mencionó Zambrano.

Advirtió que la democracia de México está en riesgo, ya que el partido en el poder busca mantener la mayoría en el poder legislativo del país, a fin de efectuar reformas constitucionales para prolongar el mandato del presidente, por lo que dijo que se está en la antesala de una dictadura.