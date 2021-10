Samuel tienes la capacidad para hacer grande a Nuevo León: Jaime Rodríguez

Así mismo, felicitó al equipo que ahora dirigirá a Nuevo León, al que señaló como uno de los más importantes estados de México.

Mediante sus redes sociales, Rodríguez Calderón le dijo al ahora gobernador que confía en que tiene la capacidad para hacer grande a Nuevo León.

“Sé que existe gran capacidad en él y que, si todos los ciudadanos ponemos de nuestra parte, NL será grandioso”, escribió el ex mandatario estatal.

Así mismo, señaló que ahora como ciudadano, estará dispuesto a apoyar al nuevo gobierno.

“Quiero participar en este nuevo gobierno, no siendo un crítico, si no alguien dispuesto a ayudar como ciudadano, apoyar a nuestro estado, siempre he creído en la participación de la sociedad para que el gobierno prospere”, agregó en su publicación.