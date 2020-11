Entregan a Samuel García constancia de registro como precandidato a la gubernatura de NL

Luego de registrar ayer, el senador Samuel García recibió este domingo, en compañía del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y autoridades de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de dicho partido, su constancia de registro para la precandidatura a gobernador.

"El día de ayer recibimos de Samuel García su solicitud de registro como precandidato a la gubernatura del estado y es por eso que en compañía del Secretario de la Comisión, venimos a entregar su constancia de registro como precandidato a la gubernatura del estado de Nuevo León", mencionó la presidenta de la Comisión, Julieta Macías.

Al serle entregada su constancia, el senador indicó que siempre se ha preparado para poder llegar a los cargos que ha tenido y por los que busca ir.

"Para nadie es un secreto ni una sorpresa que quiera ser candidato a gobernador, siempre he sido claro en mis aspiraciones y toda la vida me he preparado... Nuevo León necesita gente preparada, trabajadora, con experiencia que haga equipo para salir de esta crisis