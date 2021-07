Se reúne Samuel García y Benjamín Clariond, ex gobernador de Nuevo León

Nuevo León.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió este viernes con Benjamín Clariond, ex gobernador de Nuevo León, lo que dio a conocer con una imagen que difundió en redes sociales.

García señaló que durante la reunión con Clariond conversaron sobre experiencias, los grandes retos "de nuestro estado" y de la plática que sostuvo el pasado miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros temas en la reunión entre Samuel García y Benjamín Clariond fueron los proyectos carreteros "Gloria-Colombia" e "Interserrana".

