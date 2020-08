Samuel García se disculpa con Mariana Rodríguez por 'broma machista'

Monterrey.- Luego del desenfrenado aluvión de críticas en contra del senador Samuel García en torno al modo en que le habló a su esposa Mariana Rodríguez durante el pasado fin de semana, el político regiomontano dio a conocer que ya se disculpó por sus acciones y reconoció que el machismo debe erradicarse en México.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY