Revela senador Samuel García amparos contra eliminación de Fideicomisos

Monterrey.- Tras eliminarse 109 fideicomisos que afectan a científicos, cineastas, atletas, víctimas de violencia, entre otros, se reveló que ya fueron presentados amparos para estos rubros.

Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano, reveló este acto durante su participación en "Diálogo con colectivos de los Fideicomisos", en donde estuvieron representantes de los afectados y el Grupo de Contención que conforma la Cámara Alta.

"En Nuevo León presentamos ya algunos amparos. Más que la obtención del amparo, es la obtención de la suspensión y ya hay casos de éxito. Tenemos el caso de las estancias infantiles, tenemos el caso de la Prodecon con una suspensión. Tenemos 12 suspensiones en el tema de energía", dijo García.

En los amparos presentados ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, se señala al Presidente de la República, a los Secretarios de Hacienda y de la Función Pública, y al Congreso de la Unión, por la violación a la Ley de Austeridad Republicana al no cumplir con los informes respectivos que señalan el octavo transitorio.

"En este amparo estamos reclamando al Presidente del secretario de Hacienda, al secretario de la Función Pública y del Congreso; una omisión legislativa y ésta es la clave porque hay jurisprudencia vigente que ante una omisión del ejecutivo o del mismo legislativo proceda la suspensión de plano", dijo.

García Sepúlveda, aseguró que Morena, cometió un error, pues en el artículo 8 Transitorio de la Ley de Austeridad, obligaba a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda "a rendir un informe ante la Cámara de Diputados para que nos detallaran todo lo que se hizo con los fideicomisos".

"Ese mismo artículo señala que no se puede modificar restringir o reducir los fideicomisos hasta en tanto el Congreso no apruebe los informes. El día de hoy no hay informes, por ende no hubo aprobación, y con mayor razón no se puede reducir y mucho menos eliminar los fideicomisos", dijo.

Dicho recurso podrá ser compartido con otras fuerzas políticas y ciudadanos afectados.