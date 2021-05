Samuel García proyecta construir hospital oncológico en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Junto a los candidatos, Luis Donaldo Colosio por la Alcaldía de Monterrey y Lily García a la diputación por el distrito 8, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García, prometió la creación de un hospital que trate con enfermedades oncológicas y estaría ubicado en Monterrey.

"Durante la transición tenemos que hacer un plan, de cuánto cuesta un hospital, si va a ser enteramente estatal, híbrido, si puede ser un esquema financiero tipo una APP, que entre la industria, las ONG´S, hoy no hay plazo y no hay presupuestos, porque no hay un proyecto, pero si toda la idea e intención de que en Monterrey de haga este hospital oncológico", puntualizó Samuel García.