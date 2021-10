Samuel García nombra titulares de Agua y Drenaje, Simeprode y Parque Fundidora

El gobernador, Samuel García, nombro la los titulares de paraestatales y organismos descentralizados del Gobierno Estatal, entre ellos a los de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Simeprode y el Consejo Ejecutivo del Parque Fundidora.

Tras presentar vídeos de las irregularidades encontradas en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y los micrófonos escondidos en la Torre Administrativa, García, les pidió que partieran de la legalidad y que realizarán auditorías a fondo.

Les ofreció un banco de expertos en contraloría para que hagan las revisiones necesarias.

“Hoy mismo saliendo vayan y tomen control, no podemos permitir un peso más robado, un trafico de influencias que hay en todos lados y ustedes, insisto, van a dirigir áreas que le deberían de dar utilidades al gobierno.

Entonces, tiene que llegar firmes, hacer auditorias hasta el último rincón, tiene que llegar a limpiar y no nada más hablo de malos funcionarios, no, chequen hasta los enchufes, micrófonos, software encriptados, nosotros no tenemos nada que esconder, pero es de cobardes, de patanes, que nos hayan dejado micrófonos y no dudo que hasta cámaras”

Los nombramientos fueron:

Alicia Lizárraga Cepeda, Directora General de Simeprode

Laura Paula López Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres

Ramón de la Peña Manrique, Instituto Estatal para Adultos Mayores

Juan Ignacio Villarreal Barragán, Director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Osvaldo Robles López, Director General del Sistema de Radio y Televisión

José Francisco Gutiérrez Cantú, Director General del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (FIDEPROES)

Verónica Lucia González Casas, Directora General y Secretaria de la Junta de Gobierno del Museo de Historia Mexicana y Museos de NL

Mónica Gabriela Díaz Dávila, Secretaria Particular de Gobierno

Miguel Ángel Flores Cerda, Oficina Ejecutiva del Gobernador

Pablo Garza Sada, Titular de la Gerencia de Proyectos

María del Pilar Lozano, Representante del Estado en la Ciudad de México

Mauricio Zavala Villarreal, Director General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de NL

David Manllo Valdez, Director de Fidetur

Mario González Ramírez, Director General del CECyTE

José Manuel Valdez Gaitán, Director General Instituto de Movilidad y Accesibilidad

Reynaldo Cantú, Director General del Instituto de Defensoría Pública

Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora

Jesús Horacio González Delgadillo, Director General del Parque Fundidora

Marco Antonio González Valdez, Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza

Miguel Ángel Salinas González, Titular de la Promotora de Desarrollo Rural de NL

Abelardo García González, Director General del Registro Civil

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado