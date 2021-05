Samuel García cierra campaña; afirma que su partido tiene candidatos sin carpetas de investigación

Monterrey, Nuevo León.-A las 08:00 de la noche, el emecista en compañía del dirigente nacional Clemente Castañeda y los candidatos Luis Donaldo Colosio, se subió al escenario para rendir su mensaje de cierre de campaña.

"Yo sí presumo a mí familia, no tengo por qué esconderla", dijo el aspirante.

Indicó que el día 6 de junio, tendrá un blindaje en las urnas.

"No me lo van a creer: pero ni el PRI, ni el PAN Completaron los casilleros en todo el estado. MC no puso dos, puso a tres casilleros por urna en todo el estado"