Samuel García asegura que no será estorbo para la IP; perfila gabinete técnico, no rudo

Monterrey.- El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, definió las acciones de su Plan de Gobierno y la reactivación económica ante la Iniciativa Privada.

El emecista expuso hoy su estrategia a integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; horas antes, sostuvo un Diálogo con comisiones de Caintra, Caprobi, Ccinlac y Coparmex.

Ante el IMEF, afirmó que buscará un nuevo convenio fiscal y Nuevo León se convertirá en un contrapeso frente centralismo ejercido por el Gobierno Federal.

"Por salud de la República, Nuevo León no puede ser un departamento de AMLO. Nuevo León ya no puede ser sumiso y estar atado a la Federación a un convenio injusto que nos quita el 80-90 por ciento de nuestro dinero, no puede estar atado a una oficina de la Ciudad de México. "Somos el estado que más produce, 10% del PIB es de Nuevo León, cómo para que la Federación crea que estamos en un país unitario y que somos una regencia o un departamento del centro, y por eso yo presumo que soy federalista hasta el tuétano y por salud del país, Nuevo León debe ser un contrapeso".

A pregunta expresa sobre su Gabinete, el emecista perfila, por el momento, un secretario de Gobierno "técnico" como Hernán Villarreal, actual coordinador de su campaña. En ese sentido, evitará un perfil rudo como fue Manuel González, quien tuvo ese cargo durante la administración del Bronco.

"Si algo me di cuenta y confirmo y sostengo, es que lo peor que me puede pasar es poner a un Manuel González como Secretario General, un pelmazo, desde el día 1 cortó toda relación con el Congreso "No confían en él los transportistas ni los alcaldes, usaba al Gobierno para programas electorales, entonces cuando hablan de rudos, yo prefiero técnicos. Por eso invité a Hernán Villarreal, que en lo que el Congreso me aprueba una reingeniería del Gabinete, lo estaría invitando como secretario general de Gobierno, que hoy actualmente es mi coordinador de campaña".