Samuel García afirma que al tomar posesión permitirá las clases presenciales

Monterrey, Nuevo León.-El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se pronunció a favor de regresar a las clases presenciales en la entidad.

Ante la postura del actual gobierno de mantener suspendidas las clases en los planteles educativos, dijo que buscará un acercamiento con el mandatario estatal para que se pueda dar este retorno a las aulas.

Tras una entrevista en un medio local, García aseguró que al tomar posesión permitirá las clases presenciales.

"Tomó posesión hasta el 4 de octubre, en el inter no tengo ni potestades, ni poder para definir el regreso, estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi capacidad para convencer al actual gobernador que sí haya regreso, que sea un regreso voluntario", indicó el gobernador electo.

García señaló que alrededor del 70% de los padres de familia están pidiendo que se regrese a clases presenciales y aunque el resto puede no estar a favor señaló que se busca manejar un modelo híbrido para que todos los padres de familia estén tranquilos de que el regreso será seguro.

Agregó que ya no es posible que se siga poniendo un alto a la educación presencial en el estado.

"Si hay papás que tienen la firme creencia que los niños no están listos o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada, habrá un modelo híbrido.