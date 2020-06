Samuel García aclara rechazo a suspensión definitiva tras clausura ilegal del Congreso

El legislador Samuel García afirmó que al haber quedado insubsistente la orden de clausura, el juicio no tiene materia

Nuevo León.- El Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aclaró el rechazo de la suspensión definitiva por la clausura ilegal del Congreso del Estado que trascendió durante las primeras horas del pasado viernes.

El legislador afirmó que al haber quedado insubsistente la orden de clausura, el juicio no tiene materia y se sobreseyó debido al retiro de los sellos por parte de las autoridades, que tuvieron que acatar la suspensión provisional.

Samuel García aclaró: "La semana pasada presenté un amparo, el jueves, contra la clausura y secuestro de la Secretaría de Salud al Congreso del Estado, clausura que ilegalmente se hizo para que el Congreso no pudiera votar la sanción y destitución del Bronco y de Manuel".

"Al día siguiente, el viernes, a las 9 de la mañana, me otorgaron la suspensión y con eso se le dio una orden directa al Ejecutivo para que quitara los sellos y dejara al Congreso sesionar. Hoy me entero por la mañana, que El Bronco y Manuel, andan muy contentos y andan gritando al cielo y a todos los medios de comunicación, que la suspensión definitiva me la negaron y que por ende van a poder volver a clausurar el Congreso".

"No ganaron nada, simplemente al haberse quitado los sellos y al haber quedado insubsistente la orden de clausura, ya el juicio no tiene materia y el juicio se sobresee; y la suspensión definitiva se cae y se niega".

Samuel García dijo que presentará otro amparo en caso de que la Secretaría de Salud ordene nuevamente clausurar y frenar las actividades del Congreso, para evitar la sanción ejemplar contra los funcionarios estatales.