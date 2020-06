Sampetrinas se quejan ante derechos humanos:´Municipio nos hace bullying´

San Pedro.- Uno grupo de sampetrinas acusaron que desde las cuentas oficiales del municipio se les ha agredido y denostado públicamente, por lo cual presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Desde hace tiempo, señalaron, se ha dado esta situación, pero "la gota que derramó el vaso" fue en la sesión de Cabildo de hace dos semanas cuando desde una cuenta a nombre de "Raúl Sánchez" las empezaron a calificar como "ardidas", "lady parques", "bipolares" y "lambisconas".

"Pensamos que tal vez fuera un bot, pero lo que nos llamó la atención y no lo podemos permitir es que en la misma cuenta oficial del municipio le empezaron a dar ´me divierte´ y a poner emojis celebrando esos comentarios", señaló la vecina de Bosques del Valle, María Elena Assad.

El asunto constituye un eslabón más en una cadena de desencuentros que han ocurrido entre la administración de Miguel Treviño y los liderazgos de las asociaciones vecinales en San Pedro, ya que en los últimos meses dichas agrupaciones se han quejado de decisiones y acciones tomadas por el municipio.

Además de Assad, la denuncia fue firmada por tres afectadas Jahel Ceballos, presidenta de Bosques del Valle y Patricia Pérez, de Valle San Ángel. Y también fue respaldada por otras 20 presidentes de colonias como el casco municipal, Lomas del Valle y Valle de Chipinque.

En el escrito, las quejosas presentaron capturas de pantalla de los insultos y la imagen con el emoji proveniente de la cuenta oficial del municipio de San Pedro.

"En lo personal me pusieron amargada, que soy ´la más ardida, por que iba a ser regidora y ahora eres la fan de las sesiones de cabildo´, ese tipo de agresiones.

"Mi hija que es ingeniera en tecnología, que estaba viendo en su computadora me dice: ´mamá te está faltando al respeto, yo pensé que se estaba refiriendo a los comentarios de la cuenta falsa, pero, en eso me dice no mamá mira, y me manda el screen shot donde la cuenta oficial del municipio de San Pedro está poniendo una carita de me gusta a uno de los comentarios", señaló Assad.

En la queja se indica que una de las personas que también suele agredirlas en las transmisiones, es Edna Garza de quien tienen conocimiento que labora en el municipio.

Noemí Ceballos, presidenta, también de Bosques Del Valle, señaló que esto es inadmisible que se siga insultando a la mujer y más en una página oficial que se maneja con recursos de la ciudadanía sampetrina.

"Nosotras entramos al chat al momento que tenían la sesión de cabildo e inmediatamente fuimos insultadas, nos escribían, bienvenidas lady huevos, o aquí están las ladys parques", señaló.

Patricia Pérez dijo que se han burlado de su aspecto físico y que es reprobable que el origen pueda estar en la administración municipal de Miguel Treviño.

De hecho, el día de la transmisión, se le hizo el comentario al secretario del Ayuntamiento, José Dávalos, el cual no contestó ni dio respuesta a la queja.

"Empezaron hacer bullying sobre ciertas personas, específicamente activistas que hacen trabajo pro la comunidad y que hemos notado que al municipio le molesta que hay un activismo puro y de avance, no hay respeto al activismo y se ataca en el sentido personal a las activistas, fui una de las afectadas.

"Le arreglan le cortan, le acomodan y suben los tuits y los videos (modificados), y eso es lo que yo llamo una acción malévola contra un ciudadano, que lo que menos quiere es afectar a la autoridad... En la reunión de cabildo yo participo y hago comentarios y el bot que ellos ponen dice esa que no nació en San Pedro y esa olmeca, descalificando mi origen", comentó Pérez.