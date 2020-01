Sampetrina termina atrincherada en iglesia tras intentar ver a sus hijas

La sampetrina Michelle Karren, se encuentra "atrincherada" en la iglesia la Vid en Santa Catarina, esto luego de ver a sus hijas en el lugar y discutir con su ex esposo

Karren, señaló que la vigencia de los recursos que impedían viera a sus hijas e interpuestos por su ex esposo, Miguel Ángel García González, terminaron, motivo por el cual se pudo acercar a ellas en la iglesia.

"Yo vine a las 11:00 de la mañana a la iglesia y fui a ver si mis hijas estaban en uno de los salones y no estaban, entonces ya me iba a regresar a donde estaba el pastor cuando vienen corriendo las dos más chiquitas y me abrazan y empiezan a llorar conmigo", explicó.

Ante dicha situación, Karren dijo su ex esposo vino contra ella y comenzó a gritarle y pedirle que se fuera ya que no podía ver a sus hijas.

"Se viene Miguel enojado que estaba haciendo, que me odia, le dije vengo a rezar y ver a mis hijas que no las he visto en un mes, ya las órdenes de protección terminaron", explicó.

La sampetrina dijo que poco después su ex esposo se encerró con sus hijas en un cuarto de la iglesia donde no la dejaba a entrar y luego de salirse, solo se abrazó con sus hijas y se retiraron.

Posteriormente, se quedó en la iglesia a reza y al salir observó una gran cantidad de policías esperando su salida para detenerla esto sin mencionar algún cargo en específico.

Hasta el momento la sampetrina se mantiene en la iglesia dado que está esperando en conjunto con sus abogados de ver la forma de proceder ante tal situación.