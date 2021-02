Sampetrina narra cómo cayó en las páginas ´fake´

Una sampetrina estuvo a punto de ser defraudada al intentar tramitar su pasaporte, pues al tener más de un mes sin poder obtener una cita para este trámite, decidió buscar opciones a través de Internet, ya que a través del teléfono que les brindaba la Secretaría de Relaciones Exteriores era muy tardado.

Sin embargo, durante su búsqueda, dio con la página "https://pasarportecitagobmx.", que resultó ser parte de un fraude.

La sampetrina señaló que el portal que encontró se veía muy formal, por lo que decidió comenzar el trámite a través de ella, el cuál eligió para 10 años, y que el sitio falso le cobraba alrededor de $3,000 pesos.

"Tengo un mes tratando de hacer la cita para el pasaporte y la única forma en la que la Secretaría ofrece es un número telefónico que es para todo el país y que nunca contestan o dice que el número no existe o se corta la llamada.

"Para facilitar mi proceso se me ocurrió buscar una página en Internet y puse ´citas pasaporte Monterrey' y me salió una página que parece de Relaciones Exteriores y sale muy formal, te piden tu CURP, para cuántos años quieres tu pasaporte, te dan una opción de pago, me dijeron cuándo quería mi cita, en qué oficina, todo súper formal, como si fuera una página auténtica", mencionó la mujer, quién decidió el anonimato.

Después de llenar esos datos, el siguiente paso era realizar el pago, sin embargo, se le presentó una traba que al final de cuentas no pudo seguir con el proceso, lo cual evitó que fuera defraudada.

Y fue hasta que acudió a las oficinas de Relaciones Exteriores en el municipio de San Pedro, que se dio cuenta que estuvo a punto de ser defraudada.

"Se me atoro el proceso, no me llegó el siguiente paso, entonces ya no le pude dar continuación, sino hubiera ido a pagar al Oxxo y me hubiera hecho fraude´´, explicó.

No deja Secretaría de Relaciones Exteriores realizar cita para pasaporte

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores deja avanzar en los pasos para realizar una cita para el trámite de pasaporte, al momento de querer seleccionar una, no deja avanzar y señala que "No existen calendarios de citas configurados".

En un ejercicio realizado por El Horizonte, se siguieron los pasos para este trámite, desde crear una cuenta hasta confirmar los datos necesarios de los documentos con los que acudirás a la cita.

Como primer paso pide el CURP, posteriormente los datos personales cómo nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, tipo de trámite a realizar.

Después de ello, se pide la documentación con la que el interesado se presentará a la cita, después se llenan datos específicos que se encuentran en los documentos a presentar, como el acta de nacimiento, INE, entre otros.

Sin embargo, al momento de ingresar para tratar de seleccionar una cita, aparecen las oficinas a las que se puede acudir, pero al seleccionar cualquiera de ellas aparece la leyenda "No existen calendarios de cotas configurados" y no da opción de elegir alguna fecha.