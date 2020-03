Salud urge a regios a abstenerse de pasear

Secretario Manuel de la O Cavazos asegura que pandemia no es un juego y que debe tomarse en serio

Luego de que El Horizonte publicó que el pasado domingo las familias salieron a pasear a parques, lugares de esparcimiento y plazas comerciales, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos llamó a la población a que no se trate como un juego la alerta por COVID-19 y que la suspensión de actividades es para evitar contagios, no para pasear.

"No quiero que lo tomen a la ligera, no es un juego; di nosotros nos cuidamos y ponemos la medida de distanciamiento, tendremos una curva más prolongada y los casos se van presentando sin tanta frecuencia, de esa manera nos permite atender a todos los pacientes de una manera adecuada.

"Si la gente se cuida en sus hogares, si van a ir al supermercado que vaya una persona en lugar de ir toda la familia, si son días de asueto y van a ir a un centro recreativo que no vayan, que se queden en su casa y así, realmente, tendríamos muy pocos casos, si guardamos la sana distancia y si nosotros nos cuidamos en las medidas de aislamiento", dijo el funcionario.

En la conferencia de las 8: 00 de la mañana, De la O llamó a no hacer compras de pánico y no saturar hospitales públicos y privados con casos injustificados porque eso hará que los reactivos se escaseen.

"Quiero que me ayuden, no se vale tampoco realizar compras de pánico, lo único que le pido a los ciudadanos es que me ayuden a tomar las medidas de la sana distancia", expresó el secretario de Salud de Nuevo León.