Suspenden 5 establecimientos en el Buen Fin

NUEVO LEÓN.- El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que durante el Buen Fin se ha llevado a cabo la suspensión de cinco establecimientos comerciales.

En el caso de los establecimientos suspendidos, la Secretaría de Salud señaló que un caso era reincidencia, por lo que volvió a ser clausurado nuevamente.

Sin embargo, el secretario señaló que hay establecimientos que sí cumplen con las medidas como es, tener en las puertas los anuncios de las medidas adecuadas, colocar a la entrada el tapete sanitizante y el gel antibacterial, la sana distancia, entre otras.

El Secretario aprovechó para hacer un llamado a los comercios a tomar la temperatura a los clientes, en la frente, pues dijo es un mito que causen daño los termómetros.

"La temperatura cuando ingresamos a algunos establecimientos debe de tomarse en la frente o en la cien, no daña las neuronas, no daña las retinas... no en la mano, en el brazo, en la pierna ¡no! ahí no, ahí no es el sitio adecuado donde se debe de tomar la temperatura.