Salones de fiestas: Pasan de la fiesta infantil al drama

Monterrey.- Los salones de fiestas infantiles pasaron de la bonanza al drama debido al paro económico a raíz de la pandemia del Covid-19.

Según sus representantes, en la ciudad hay 130 establecimientos de este tipo, pero casi 10 ya cerraron definitivamente y otros más están en esa vía.

Claudia Rivera, representante de salones de fiestas infantiles en Nuevo León, aseguró que el paro ha provocado que no puedan pagar renta u otros gastos para mantener su salón.

"El total son como nueve salones y dentro del movimiento somos 130, esos que cerraron si tuvieron que regresar los anticipos a todos los clientes. El compañero que menos paga renta es uno de $5,000 pesos, que está en Juárez, y el que paga más son como $250,000 pesos y ese está en República Mexicana, en San Nicolás, pero mi compañero de Juárez también está bien afectado.

"Ese gasto fijo con los servicios de luz, de agua, pues comoquiera te va comiendo aunque pagues poquito por no recibir ninguna entrada, todos nos estamos viendo afectados", apuntó.

Y agregó que algunos tenían la esperanza de que pronto se reactivaría el sector, pero no ha sido así y ya agotaron toda sus reservas.

"Entonces recogen sus cosas, las guardan y cuando ya nos dejen abrir al 100% o cierta capacidad, van a ir a buscar lugar y se van a volver instalar, eso a tener que pagar ocho meses de renta de $150,000 pesos, por el momento no están completamente quebrados, es la mejor estrategia para poder sobrevivir.

"El que hayan cerrado no significa que ya no vayan a existir, porque hay algunos que no les condonaron la renta sus renteros, recogieron las cosas y después de siete, ocho meses, lo que dura la pandemia, poderse instalar", apuntó.

Además ante esta situación, algunos de los dueños de los salones han buscado algún otro negocio que los pueda ayudar con sus gastos.

"A otros les perdonaron la cuenta, otros tienen un descuento, pero algunos nos estamos reinventando, yo puse un negocio de taquitos, otro de tortas, otro de vasos locos pero aún así no se compensa lo que estamos pagando, los gastos fijos", subrayó la representante.

Y señaló que quienes también la están pasando mal son las chicas del staff de los eventos, pues dependían de las fiestas para tener un ingreso.

"Han tenido que abandonar sus estudios, la preparatoria, algunas son hijas de madres solteras que dependen de su sustento para seguir estudiando y ya no pudieron entrar en este semestre a la escuela, es una pieza angular para en cuanto a la economía", agregó.