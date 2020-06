Salen más pruebas de registros Covid sin tener síntomas

No se trata de casos aislados, si no pareciera una política pública el clasificar a todo paciente que entre a un hospital, con o sin síntoma, como COVID-19.

Luego de que El Horizonte dio a conocer casos de habitantes de Santa Catarina y Monterrey a los que se les trató de clasificar como tal y enviarlos a esa zona dentro de los hospitales, surgieron más testimonios.

Ejemplo de ello es el de Quirino López Rosales, de 81 años, quien falleció en lunes 8 de junio en la clínica 6, del IMSS.

Al llegar al hospital, los médicos le indicaron a la familia que tenía COVID-19 sin hacerle la prueba.

Tras inconformarse, le aplicaron el test y pese a que comúnmente tarda dos días, en siete horas les dijeron que sí estaba infectado.

"Mi papá ingresa a la clínica 33 el día 5 y de ahílos trasladan a la clínica 6, cuando ya lo trasladan resulta que el examen que le hicieron de covid salió positivo.

"El nunca presentó temperatura. Yo tengo entendido que en el seguro se tardan dos, tres días en darte el resultado, en ese rato que se pidió el resultado del examen se lo dieron ese mismo día y el mismo día salió el resultado positivo, es ilógico... A nosotros se nos hizo injusto que nos lo pusieran como covid si realmente no era así", comentó Leticia López Rodríguez, hija del fallecidos.

La vecina de la colonia Valle Soleado, de Guadalupe, dijo que su papá tenía problemas de pulmones, cardíacos, de diabetes, hipertensión, diversos cuadros de enfermedades que padecía hace tiempo, por lo que los hijos señalan que eso es lo que complicó su salud y no el covid como lo atribuyeron en el seguro.

La hija del ahora fallecido comentó que su papá llegó con dificultad para respirar, pero ya tenía más de 15 días con ese problema, por lo que se había llevado al seguro en más de dos veces y en esas ocasiones no se les había señalado que se tratara de covid.

"Hasta el momento que fallece nosotros deducimos insuficiencia respiratoria porque tenía problemas para respirar y otra que se la había complicado por su presión y por la azúcar que se le había disparada a 650, entonces por esa descompensación le pudo haber dado un paro y falleció.

"Es ilógico que nos lo hayan dado con diagnostico cuando sabemos que papá trae problemas desde mucho antes", mencionó la hija.

Extrañamente a la familia no le hicieron la prueba y al entregárselos, el cuerpo no se cremó directamente como lo marca el protocolo sino que se los dieron en el cuerpo en el panteón.

"Si supuestamente dio positivo, ¿Por qué demonios no siguieron el protocolo de salubridad? ¿Por qué no lo incineraron y nos entregaron las cenizas?, Nos entregaron el cuerpo, no lo velamos porque la funeraria no nos dio autorización, pero lo sepultamos directamente, del hospital salió y se fue al panteón, no hubo velación pero al final de cuentas nos entregaron el cuerpo", comentó Leticia.

Otro de los casos es el de Nancy Monserrat, quién padece cáncer y tuvo que acudir al hospital el pasado 4 de junio al tener una recaída, sin embargo al momento de llegar se le estaba atribuyendo que tenía covid sin haberle aplicado la prueba.

"Mi hermana tiene cáncer, la llevaron al hospital les dijeron que se salieran porque era un caso de covid y aislaron a mi hermana", comentó Samanta Salas Salas, hermana de la paciente.

Agregó que otra de sus hermanas, al darse cuenta de que querían atribuirle covid empezó a alegar pues señalaba que la estaban calificando como infectada sin hacerle estudios.

"Mi hermana dice ´yo no la traje por esa razón, mi hermana viene por el cáncer, ahorita está decaída, no me la van a meter a covid porque ella no tiene´ y entonces la doctora también se puso alegar con ella y hasta que al fin de cuentas entró el especialista de oncología y le dijo a la doctora le vamos hacer el estudio de covid a ver qué es lo que arroja.

"Le tomaron radiografías y todo eso y no tenía nada, ellos ya la querían meter, nada más que mi hermana entro y alego y dijo si ella tiene o no covid yo me la llevó", mencionó Salas.

Agregó que hasta que se comprobó que su hermana no tenía covid fue cuando la dejaron en paz, y que solo permaneció un día ahí, pues posteriormente fue dada de alta y salió estable.

"La situación en los hospitales del IMSS está en una situación totalmente crítica, por esa razón", indicó.