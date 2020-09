Regios se 'reencuentran' con los cines durante reapertura en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Aunque ya regresaron a operar los cines, casinos y gimnasios, esta tarde de sábado algunos de estos giros lucían con poca afluencia.

En un recorrido realizado por El Horizonte, en Galerías Monterrey durante una hora se pudo observar que había personas que se animaban a entrar al cine, aunque la afluencia era menor a la que se esperaba.

Uno de los cinéfilos, Ricardo Rodríguez dijo que, debido a que algunas películas se volvieron a estrenar, decidió acudir a ver nuevamente uno de los filmes que más le ha gustado.

"Me daba un poco de miedo regresar a una sala de cine, pero pues hoy que vine dije ¿por qué no? además que ahora no tuve que hacer fila para comprar mi boleto", dijo.