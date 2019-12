Ruta 400 incumple servicio y saca sus unidades de circulación

Miembros del colectivo Únete Pueblo recibieron múltiples reportes de usuarios que se quejaban de que no había suficientes unidades en servicio para solventar la demanda

La noche del sábado, el colectivo Únete Pueblo estuvo recibiendo diversas quejas de usuarios de la ruta 400, que se quedaron en espera del servicio pues el dueño de ésta las sacó de circulación antes de tiempo, pues cuando su servicio debe acabar a las 12:00am, para las 8:00pm la ruta ya no tenía unidades en circulación.

De acuerdo a Rocío Montalvo, de Únete Pueblo, el dueño Abelardo Martínez retiró las unidades debido a la falta de demanda por los usuarios, sin embargo con ello está incumpliendo con su permiso.

"Él no le aviso a nadie, ni a los usuarios, fue una acción que tomó de manera personal no aviso y aún así aunque la excusa fuera que no hay usuarios después de las 8 de la noche tiene un permiso que debe de cumplir, un horario establecido y una frecuencia de paso.

"Está incumpliendo con lo establecido en su permiso, un factor importante es que no lo protege ningún amparo contra ninguna acción de la Agencia a esta empresa o cualquier empresa que suspenda labores, esa es un suspensión parcial de labores", mencionó Montalvo.

Agregó que la Agencia Estatal de Transporte (AET) deberá castigar esta acción pues es un incumplimiento por parte de la empresa, por lo que dijo de no castigarla ahí se vería de que lado está la Agencia.

"(sino se castiga) Nos quedaría claro que la Agencia ya tiene la decisión del lado de quien está y pues lamentablemente sino toma acciones en contra de la ruta 400 pues nos queda claro que hay una cierta protección hacía esta empresa", comentó la activista.