Samuel García dice estar en segundo lugar

Monterrey.- El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que está en segundo lugar en las preferencias por la gubernatura.

Al basarse en una encuesta abierta de la empresa Enkoll y la consultora Comunas, el legislador señaló que está por debajo del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

"Vamos a salir punteros muy pronto, yo vengo de una racha muy delicada y vamos repuntando, vamos hacia arriba y yo estoy listo para que independientemente de quien pongan, hacer un buen trabajo.

"Va a ser una elección competida y la más importante de todo el país", aseguró García.

Dicho estudio dado a conocer ayer coloca al priista en primer sitio con 24%, luego a García con 16%; en tercer lugar a la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, con 14% y en cuarto lugar empata al senador del PAN, Víctor Fuentes, y la alcaldesa de Escobedo, sin partido, Clara Luz Flores, con 13 por ciento.

El pasado 6 de octubre, El Horizonte publicó una proyección electoral que coloca a García en tercer lugar con 12% de las preferencias. En esa medición, en primer lugar se ubicaron con empate técnico el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, con 24.2% y el senador panista, Víctor Fuentes, con 24%; en segundo se ubicó a Clara Luz Flores Carrales con 21.3% compitiendo por Morena y en tercero a García Sepúlveda.

Descarta a Colosio como candidato a gobernador

En la encuesta dada a conocer ayer, también se menciona a Luis Donaldo Colosio como posible abanderado de MC rumbo a la gubernatura.

Sin embargo, García dijo que "tienen un trato" para que él compita por la gubernatura y Colosio por la alcaldía regia.

"Luis Donaldo es un excelente perfil y es un personaje muy conocido; claro que va a salir fuerte en todos los escenarios.

"Él no va a competir por la gubernatura, él no solamente va a ganar sino a arrasar Monterrey. Entonces no me extraña que lo estén midiendo en algunas encuestas y qué bueno, no pasada pues a final de cuentas tenemos un trato en el que él va por Monterrey y yo a la Gubernatura", señaló.