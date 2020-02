Rogelio Cabrera López, con vocación desde la infancia

Originario de un pueblito en la sierra donde pasaba los días tranquilos en familia junto a sus 12 hermanos en una comunidad campesina de Santa Catalina en Guanajuato, aunque está más cerca de Querétaro, el pequeño Rogelio Cabrera López desde temprano sintió el llamado de Dios, al participar como monaguillo de su parroquia y posteriormente tener la decisión de estudiar en el seminario para posteriormente convertirse en sacerdote.

Desde la sala capitular contigua a la Catedral, comenta a El Horizonte en exclusiva, que de la mano de Dios esto ha sido una aventura que lo ha llevado a encarar problemáticas sociales como la violencia de los Maras y la migración en Chiapas, además de la criminalidad por el narcotráfico al ser una zona productora de drogas como es Michoacán, dónde desempeñó su labor sacerdotal.

Ahora, tiene el reto de estar en una gran ciudad con problemas de movilidad, desigualdad social e inseguridad, pero que con el apoyo de una comunidad muy participativa y entusiasta lo ha llevado a sentirse regio de corazón.

Actualmente él es el titular de la arquidiócesis de Monterrey de la Iglesia Católica. Cabrera López, nos confesó que de no haber sido cura, le hubiera gustado formar una familia y ser abogado, al considerar qué hace mucha falta defender a los pobres y desprotegidos.

¿Cómo recuerda sus primeros años?

Soy de un pequeño pueblo poco comunicado sin luz eléctrica con un ambiente campesino sereno muy familiar, todo el pueblo era lugar de recreación, papá era comerciante y tenia tierras de siembra, muy trabajador que nos dio una vida digna, éramos 12, siete hombres y cinco mujeres, papá se llamaba José Melquiades Cabrera y mamá Velina López.

¿Cómo fue que sintió el llamado sacerdotal?

De niño fui monaguillo a los cinco años, me permito estar cerca de las cosas sagradas, la decisión no fue desde la cabeza, creo que fue una intuición afectiva, porque siempre me gustó ayudar en la celebración, siempre fui con gusto, las misas eran a las 05:00 de la mañana.

Cuando estaba en quinto de primaria el párroco le sugirió a mi papá que a lo mejor tenia una capacidad para ser sacerdote, antiguamente todos teníamos que introducirnos al seminario desde muy jóvenes.

¿Dónde más realizó sus estudios?

En Querétaro estudie la secundaria, preparatoria, facultad de filosofía en el seminario y a medio camino de mis estudios de teología, mi obispo me mandó a terminar mis estudios a Roma, a la Universidad Gregoriana y seguí tres años más en especialidad de lenguas bíblicas; hebreo, griego y arameo, y tras cinco años regreso a Querétaro, me ordeno sacerdote y antes de ser obispo fui profesor del seminario y escuelas privadas, daba clases de sagradas escrituras, lenguas muertas, siempre me gustó la enseñanza, hice media carrera de normal superior, pero mi labor sacerdotal me lo impedía.

¿Qué siguió en su carrera?

Estuve seis años en Querétaro y a los 17 años de ser presbítero me nombran Obispo de Tacámbaro Michoacán, ya todos saben la problemática que hay ahí, la producción de enervantes, de la violencia que siempre ha estado ahí, y estuve cinco años, posteriormente el Papa Juan Pablo II me nombra Obispo en Tapachula Chiapas, en la frontera sur de México, donde se presentaba la crisis de violencia con los migrantes, con el grupo de los Mara Salvatrucha y luego estuve ocho años en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y el Papa Benedicto en 2006 la eleva de Diócesis a Arzobispado, y fui el primer arzobispo de Tuxtla Gutiérrez.

Ya en 2012 me traslada a esta iglesia de Monterrey donde ya tengo siete años, han sido 23 años de obispo dónde he sido feliz, y también me ha tocado las realidades más sensibles, el tema de la violencia, migración de pueblos originarios en Tuxtla, encantado de servirlos, y aquí con otro desafío la gran ciudad, la pobreza periférica, el desarrollo, el crecimiento desmedido de estas ciudades que no le damos alcance, ni socialmente ni religiosamente, tratando de estar cerca siempre los sacerdotes del pueblo. He instituido en estos años cerca de 40 parroquias nuevas para poder atender la zona que crece, los municipios conurbados, Salinas Victoria, Escobedo, El Carmen y el crecimiento de Juárez, García y Marín.

¿Es de Guanajuato, pero ya se siente de Monterrey?

Desde que me fui formando como sacerdote entendí que nos formamos para la iglesia universal y donde quiera que estemos somos parte de ahí, tenemos que hacer un crecimiento interior psicológico para aprender a sentirnos en dónde estamos, yo fui michoacano, fui chiapaneco y ahora soy de acá del norte.

¿A qué edad se ordenó?

A los 27 años me pude ordenar con el Papa Pablo, sí, en 1975, pero preferí esperar y Dios me dio la gracia de ordenarme en mi pueblo, son cosas muy buenas que me han ocurrido y estoy muy agradecido con Dios y mis obispos para ser sacerdote para el pueblo.

¿De no haber sido sacerdote qué hubiera querido ser?

Si no fuera sacerdote, por supuesto que me hubiera encantado formar una familia, tener una esposa y tener hijos, y en cuanto al trabajo me hubiera encantado ser abogado o ser químico, aunque creo más abogado porque México siempre ha aparecido de ilegalidad y qué es bueno que haya siempre quien defienda a los inocentes.

¿Algún gusto que nos pueda compartir?

El gusto por ejemplo de la comida, toda muy mexicana; los tamales, los tacos, el mole, las carnitas, y en cuanto aficiones me gusta siempre combinar la lectura, porque si me doy el tiempo para leer, pero también me gusta conocer México.

¿Qué sueños tiene?

Tengo muchos sueños pero hay unos que me gusta más luchar por ellos, como que México sea un país donde todos podamos vivir mejor y los pobres no la pasen tan mal. Que la Iglesia Católica asuma con toda fuerza la tarea que tiene con el país que podamos superar nuestros errores y caminando juntos la gente y que tengamos más vocaciones a la vida consagrada, que haya más religiosas más sacerdotes religiosos y que haya más sacerdotes que sirvan a la iglesia de Monterrey y esos sueños los acompaño también con mi deber de darles rumbo. El Papa ha hablado de sueños y la gente a veces piensa que soñar es una utopía, que nunca se va a realizar y no, un sueño es caminar y hacer lo posible para que esto pueda ocurrir y creo que este es mi deber como obispo de Monterrey.