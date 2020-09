Alerta en NL: Sube robo de vehículos; crece casi 50% incidencia delictiva

Monterrey.- En enero pasado, Iván Ortegón iba rumbo al Aeropuerto de Monterrey con tres pasajeros a los que recogió en el municipio de Juárez, pues trabaja como chofer de Uber.

Cuando iban por la autopista, uno de ellos sacó una pistola y lo empezaron a golpear.

Le quitaron la cartera y otras pertenencias, y le robaron su automóvil Vento 2017 que aún debía.

“Cuando ya iba llegando al aeropuerto, ahí fue donde sacaron la pistola, me empezaron a amenazar y golpear.

“Después de varias vueltas, me dejaron tirado en el monte y ya como pude, me escape, pasó un carro y me ayudaron y me trajeron a la casa, pero entre los tres me estuvieron amenazando y golpeando y me quitaron el carro”, relató.

Ortegón es uno de los miles de regiomontanos que han sido víctima de robo de vehículo con violencia cuyo delito se disparó 50% en los últimos 11 meses.

Según el Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, de septiembre de 2019 a agosto del 2020, en el estado se robaron 1,753 vehículos lo cual es 43% superior a los 1,230 que fueron hurtados en el mismo periodo anterior.

De los 1,753 crímenes, 398 fueron con violencia y de los 1,230 robos de septiembre de 2018 a agosto de 2019, 267 fueron violentos, un alza casi del 50 por ciento.

Los datos del Consejo Nuevo León son tomados de la Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El director del observatorio, Oswaldo Morales, señaló que se debe poner atención especial sobre este delito porque generalmente se relaciona con la comisión de otros más graves.

“El delito de robo de vehículos está correlacionado con otro tipo de delitos, por ejemplo con el homicidio, con el secuestro.

“Significa que muchas veces las personas en conflicto con la ley, para cometer un homicidio, un secuestro, para cometer otro delito, primero roban un vehículo y en ese se transportan y hacen la fechoría, por eso es importante estarle monitorearlo, reportar que ha habido un incremento”, señaló.

Incluso dijo que el alza también puede obedecer al desempleo generado por el paro ordenado a raíz de la pandemia del Covid-19.

“Hay que analizar otros factores porque no sabemos si realmente están robando vehículos para cometer otros delitos o tal vez hay un mercado negro de auto partes que está incrementándose tal vez debido a la pandemia, al haber menos ingresos, las personas buscan auto partes más baratas... Habría que hacer un estudio a profundidad para realmente conocer las causas”, señaló Morales.

En tasa por cada 100,000 habitantes; Cadereyta y Monterrey, a la cabeza en este delito

De acuerdo al reporte del Consejo Nuevo León, los municipios de Monterrey y Cadereyta son los que presentan mayores tasas de robo de vehículo y con violencia, respectivamente.

En el caso de Monterrey, se estima una tasa de 48.15 por cada 100,000 habitantes y Cadereyta de 12.57 de robo de vehículos con violencia.