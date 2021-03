¡Ridículo! Noé Chávez se tira al suelo y acusa a tránsito de 'atropellarlo'

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez, donde Noé Chávez candidato a dicho municipio hizo una transmisión en vivo que después borró acusando a Vialidad y Tránsito municipal de haberlo atropellado.

Sin embargo fue duramente criticado en redes por el "show" armado, pues claramente se ve que el oficial no lo atropello.

El oficial de tránsito que se mantuvo en todo momento tranquilo y no respondió a las acusaciones del candidato, optó por subirse a la patrulla, sin embargo, Noé Chávez, se puso frente a la patrulla para impedir que se retirara.

"Me atropelló, háblale a la ambulancia, me atropellaste, ¿porqué me atropellaste, estoy parado enfrente, porqué me atropellaste? Quiero a la autoridad, me duele el codo, quiero que me lleves a revisar", gritaba el candidato Noé Chávez.

El oficial de Tránsito bajó de su patrulla, y negó que lo hubiera atropellado, mientras las acusaciones en su contra continuaban.

Finalmente, el oficial regresa a la patrulla y se retira del lugar, tranquilamente.

El candidato tuvo que borrar la transmisión en vivo, al salirle el "tiro por la culata", pues no obtuvo el objetivo que quería, sino todo lo contrario.