Revisarán estrategia conjunta para recuperar economía

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que el próximo viernes, se reunirá con los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, para analizar soluciones conjuntas que ayuden a la recuperación de la economía, para así poder rehabilitar de una manera más rápida el tema del empleo, del trabajo y de la productividad.

"Los países que siguen teniendo problemas están apenas tratando de encontrar las soluciones económicas, pero nosotros en base a esas experiencias tenemos que agarrar mayor velocidad, mucho mayor velocidad a las decisiones y las soluciones.

"Para la rehabilitación económica tendremos una reunión para iniciar todo lo que se tiene qué hacer para que los empresarios pequeños, medianos y grandes podamos ponernos todos de acuerdo para empezar a generar un calendario, para iniciar una ruta o una autopista de recuperación, entendemos que no podemos ver las cosas aisladas, la salud va a acompañada de lo económico y lo económico va acompañado de la salud", comentó el gobernador.

Agregó que en la reunión del viernes se van a organizar y coordinar los esfuerzos de todos los empresarios de Nuevo León, junto con el Gobernador de Tamaulipas y Coahuila, dado que el noreste es una región importante y hoy lo necesario es coordinarse para poder resolver el problema posterior.

"Aguanta todavía poquito pero el tema es que sino lo empezamos a visualizar desde ahorita los problemas serán desastrosos.

"Decidimos trabajar aquí en Nuevo León, en Coahuila y Tamaulipas para empezar a unificar un criterio de qué debemos hacer, cómo se van a surtir las grandes empresas, cómo van sobrevivir las pequeñas y medianas empresas", indicó el mandatario.

Asimismo señaló que entre los demás temas se verá cómo enfrentar el problema de falta de agua en el norte, el problema de generación de energía, si llega a faltar el insumo, el sostener el sistema educativo y de salud.

"Sino vamos a tener ingresos porque la gente dejará de pagar impuestos, eso es lo que tenemos que ver todos en conjunto y para eso necesitamos esforzarnos, si la empresa, el negocio y el trabajador no tienen el dinero el gobierno no tendrá dinero para sostener el sistema de salud, estamos casados y no hay divorcio", puntualizó.