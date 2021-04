Revelan más 'artimañas' de Pedro Casas para que esposa gane elecciones en Ciénega de Flores

En el municipio de Ciénega de Flores, ciudadanos manifestaron su rechazo a que el alcalde Pedro Casas utilice recursos públicos para beneficiar a su esposa, Margarita Quiroga, en la lucha por la alcaldía.

En un sondeo realizado por El Horizonte, los ciudadanos desaprobaron estas conductas que quedaron demostradas en audios en los que se involucra a funcionarios municipales en la operación de la campaña de la panista.

"¡Qué mala onda!, porque se supone que deben de respetar las elecciones y todo eso, no se dejen intimidar y que lo reporten para que ahora sí se haga justicia", dijo Esther Morales, vecina del centro del municipio.

Otros opinaron que todos los partidos son iguales, pues Casas llegó por el PRD, luego fue independiente y ahora postuló a su esposa por el PAN.

"Cada quién tiene que pensar a quién tiene qué elegir, pero como quiera todos son iguales, no hay a quién irle", manifestó Sofía Rojas, comerciante de jugos de naranja.

¿Usted cómo califica al alcalde?, se le preguntó a Jacinto Caballero, otro habitante del lugar:

"No pues, nada más con ir a la colonia Los Portales y todo eso, no hemos visto cambios, siempre piden el voto y no ha habido cambios, no se ha visto nada", reclamó el señor Caballero.

El Horizonte dio a conocer el caso de la candidata a alcaldesa de Ciénega de Flores por el PAN, Margarita Quiroga, esposa del actual presidente municipal, quien ha sido edil en dos ocasiones consecutivas.

La aspirante heredará el cargo de su cónyuge si es que sus trabajadores, como lo aseguran las denuncias que llegaron a nuestro medio de comunicación, logran reunir la cantidad de votos necesarios.

Además, aspirantes a la alcaldía de Ciénega de Flores ven positivo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hayan iniciado un proceso de investigación en la administración de Pedro Casas, pues esta no es la primera ocasión que se dan casos de coacción a empleados.

Miguel Quiroga, candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, vio con agrado la intervención del órgano de justicia electoral, ya que dijo que no es la primera ocasión que se usan esas "estrategias" para llegar al cargo.

"A mí me da mucha emoción que en Ciénega de Flores se está haciendo justicia, porque esos actos de cuestiones de amenazas con los trabajadores y todos los funcionarios públicos de estar utilizando recursos municipales para apoyo de la esposa del alcalde, es una manera muy incorrecta.

"La elección pasada, de hecho a mí también me tocó ser candidato a la alcaldía, y Pedro iba por su reelección, y también utilizaron la misma estrategia, pero en su momento se presentaron las denuncias, se presentaron pruebas muy vagas donde no surtió efectos, pero haz de cuenta que estamos viviendo la misma historia de 2018", expresó.

Coacción a favor de esposa crece: presionan a comerciantes y taxistas

Miguel Quiroga, candidato a la alcaldía de Ciénega de Flores por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, aseguró que la presión no sólo se ha hecho hacia empleados, sino que en sus recorridos hay comerciantes que afirman que han sido amenazados, hechos que ya denunció a las autoridades.

"La gente en los mercados, en dado caso que no estén apoyando a Margarita Quiroga, ellos van a ser retirados de los mercados, pero la gente no lo dice por cuestión de miedo, ni quieren meter la denuncia anónima.

"Igual que los taxistas piratas, y de esto ya he presentado varias denuncias personalmente ante la FEDE", indicó.

De igual forma, hizo otra denuncia sobre el uso de recursos públicos, ya que a decir del candidato, se está utilizando un Centro de Salud que lleva el nombre de la esposa del alcalde, Margarita Quiroga, para promover propaganda de la misma.

"Hay un Centro de Salud que viene a nombre de Margarita Quiroga, donde están utilizando recursos municipales para el uso de publicidad personalizada, esa denuncia ya está en proceso", puntualizó el abanderado de Morena.

Munícipe acusa golpeteo

A pesar de los audios que demuestran la participación de sus funcionarios en la campaña de su esposa, el alcalde de Ciénega de Flores, Pedro Casas, dijo que las denuncias en su contra son "ataques políticos" del PRI.

El edil respondió que las denuncias hechas contra el secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús Sandoval, provienen de la candidata a la alcaldía por la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD), Irasema Peña.

"La verdad de las cosas pues es política, usted podrá entender, estamos en tiempos políticos. Aquí la cosa es que tenemos, tiene él que demostrar lo contrario, que no es como dicen ahí, entonces apegado a la ley van a actuar conforme a derecho y yo tengo la confianza de que va a salir bien librado el señor Felipe, eso es lo que yo pienso", expresó.