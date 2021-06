Revela Mauricio Fernández que enfrenta una batalla contra cáncer de pleura

Nuevo León.- Mauricio Fernández, excandidato a la alcaldía de San Pedro, reveló que enfrenta una batalla contra cáncer de pleura, una membrana que cubre al pulmón, un padecimiento muy atípico.

En entrevista para El Horizonte, el panista dijo que en este momento se encuentra en la ciudad de Almagro, España, y hace unos días estuvo en Barcelona, donde está siendo atendido por los mejores especialistas.

Ante ello, Fernández expresó que está confiando en que superará la enfermedad.

Es un cáncer muy atípico, estos se dio mucho en los 60´s, 70´s el contacto con asbesto, lo raro de mi caso es que yo no tuve contacto con asbesto, entonces no saben si es genético. Mi peor escenario, mi peor de los peores, serían 5 años y el mejor escenario es que me cure y todo siga igual, pero no tengo un escenario dramático".

Asimismo, reconoció que esta enfermedad lo llevó a reflexionar sobre su participación en la pasada contienda electoral del 6 de junio, pues presentó cólicos y colitis aguda que lo hicieron caer en el hospital, pero afortunadamente respondió a los tratamientos.

Si me costó muchísimo trabajo, así lo decidí mientras el cuerpo lo aguantara no me iba a bajar. Me sentía muy mal, pero como que mi cuerpo poco a poco aceptó los tratamientos, y ahorita como si me hubiera tomado una aspirina, la verdad es que me siento muy bien, y eso también es un buen signo de que ellos creen que me está haciendo un efecto positivo todos los tratamientos que me están dando".