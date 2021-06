Revela estado rescate de 17 personas en carretera a Laredo

Tras informar que mantiene la coordinación de seguridad con Tamaulipas, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón notificó que a la fecha se han rescatado a 17 víctimas de la delincuencia sobre la carretera a Laredo.

En entrevista al término de la celebración del 36 Aniversario del Hospital Metropolitano, indicó que hay voluntad de todas las autoridades para trabajar en conjunto y evitar que sucedan hechos de esta naturaleza.

“Ya se rescataron cerca de 17 personas, y bueno hay polémica en cuanto a lo que dicen y no dicen, es un tema de inteligencia que no me gustaría decirlo

Está trabajando a bien las Fiscalías de Tamaulipas y de Nuevo León, hay plena voluntad del Ejército y la Guardia Nacional (…) es algo que no debe ocurrir, y toda la fuerza estatal de ambos está trabajando para evitar éso”, expresó.

De inicios de año a la fecha se han reportado las desapariciones de alrededor de 56 personas sobre esa vía.

Rodríguez anticipó que el jueves habrá una reunión en Laredo de los mandos operativos.

“El jueves hay una reunión en Laredo, yo le pedí al gobernador de Tamaulipas él dispuso.

“Lo que nosotros hemos propuesto es cuidar nuestra frontera, ayudar a Tamaulipas a tener operativos y estamos dispuestos a ayudar, - siempre nos afecta o afecta a Tamaulipas las cosas de Nuevo León, o de Tamaulipas a Nuevo León-, entonces estamos en plena coordinación”, concretó.