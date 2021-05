Retomará IMSS cirugías y consultas especializadas; llama a derechohabientes a sacar cita

Monterrey, Nuevo León.- Los procesos quirúrgicos y las consultas de especialidad que se postergaron debido a la pandemia por el Covid-19 serán retomadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que hizo un llamado a los derechohabientes a acudir con su médico familiar y pedir la referencia al hospital que les toca.

Dentro de éstos se encuentran los Hospitales Generales de Zona, como el No. 2 y 33 en Monterrey; No. 4, en Guadalupe; No. 6 en San Nicolás de los Garza; No. 17 en Monterrey; y el número 67 en Apodaca.; así como los de subzona como el No. 10 en Sabinas, No. 11 en Montemorelos y No. 12 en Linares.

Además la recuperación de los servicios, también se hará en las Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA), la No. 65 ubicada en San Nicolás y la 17 en San Pedro.

Las consultas de especialidades disponibles incluyen: medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, obstetricia, cardiología, gastroenterología, neurología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, neumología, nefrología, dermatología, angiología, reumatología. psiquiatría, cirugía plástica, traumatología y ortopedia, oncología médica, oncología quirúrgica, urología, hematología, endocrinología, cirugía pediátrica, geriatría, medicina física y rehabilitación.

Y los procesos quirúrgicos para programación abarcan: cirugía general, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, traumatología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, oftalmología, otorrinolaringología, neurocirugía, urología y cirugía oncológica.

Para solicitar la referencia, el derechohabiente podrá acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para ser revisado por su médico familiar, quien le programará el día y hora para su consulta de especialidad o cirugía en los hospitales mencionados.