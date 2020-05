Retan al Covid-19 clientes que acuden a mercado rodante en Ciénega de Flores

CIÉNEGA DE FLORES.- A través de redes sociales habitantes Ciénega de Flores dieron a conocer que mercados rodantes comenzaron a instalarse este sábado 9 de mayo, pero ignorando toda recomendación sanitaria para prevenir contagios de coronavirus.

En días pasados en una publicación de un grupo de dicho municipio se dio a conocer que el pasado 5 de mayo el alcalde de Ciénega de Flores, Pedro Casas, convocó a una junta a más de 150 personas que se dedican a vender en mercados rodantes en el municipio para decirles que a partir del 9 de mayo se podrán instalar en distintas áreas.

"Los citó en su Quinta y el mismo Pedro Casas los obligó a apagar sus celulares para que no tomaran foto ni video... El motivo de esta convocatoria es para informarles que a partir del sábado 9 de mayo podrán ponerse en los distintos mercados del área de Ciénega...", menciona la publicación.

En las fotos y videos compartidos se puede ver que muchas de las personas que acudieron a realizar sus compras al mercado rodante, que se instala en Avenida Misión, en la colonia Real del Sol, no traía cubrebocas y no guardaban su sana distancia, mientras eran pocos los comerciantes que no traían la mascarilla.

Y a pesar de que se ha exhortado a la población a no exponerse si no es necesario, familias enteras acudieron al mercado rodante.

Una de las medidas contra el COVID-19 por parte del gobierno estatal fue solo permitir en los mercados rodantes los puestos que se dedican a vender alimentos.

"Existen algunos mercados donde venden ropa, donde venden baños, tinas, artículos para decorar el hogar, no son indispensables, esos los vamos a suspender.

"Son indispensables los que venden alimentos, los demás no tienen razón de estar ahí", señaló Manuel de la O Cavazos, el secretario de Salud.

Sin embargo, en las imágenes se pueden ver que había varios negocios con venta de ropa, zapatos y muebles.