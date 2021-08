'Retachan' a regios: Impiden su entrada a Saltillo a menos que sea 'justificada'

Coahuila.- Bajo el argumento de que en Nuevo León se ha disparado los casos, el municipio de Saltillo reactivó filtros en los que impide que los regios ingresen a la ciudad si no tienen una "causa justificada".

En las cuatro entradas de la ciudad, hay retenes los cuales policías municipales cuestionan a los conductores el motivo del viaje.

Los elementos se están enfocando principalmente en las placas de Nuevo León.

El municipio de Saltillo, Coahuila, dijo que esto es para fortalecer la prevención de contagios, que incluye la reactivación de filtros sanitarios permanentes establecidos en los cuatro accesos a la ciudad, además de dos itinerantes y dos más peatonales.

Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio informó que en los filtros se recomienda a los habitantes de Nuevo León a que se abstengan de visitar Saltillo a menos que sea por cuestiones de trabajo, salud o algún otro motivo "importante".

"Estamos revisando vehículos únicamente con placas foráneas, sobre todo vehículos de procedencia de Nuevo León.

"Es una revisión, pasan por este filtro, por este carril y lo que estamos preguntando es el motivo de visita a Saltillo", dijo.

En estos filtros se verifica que los ocupantes utilicen cubrebocas y gel antibacterial.

"Hacemos recomendaciones como el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y la sugerencia a nuestros vecinos foráneos es que si no hay un motivo para estar aquí en concreto en Saltillo, pues busquemos retornar, no se puede forzar, no se puede obligar, pero es una recomendación para tener cierto control", indicó.

La intención de estos operativos es evitar el incremento de casos Covid, luego que recientemente Coahuila pasó a semáforo amarillo.