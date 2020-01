Responden vecinos de San Pedro tras "robo" de mantas

Ello luego de que el municipio de San Pedro reconoció haber retirado las mantas colocadas en sus residencias y en el parque de esta colonia en rechazo a obras de modificación al inmueble la noche del lunes y que han sido colocadas desde el pasado 9 de enero.

Aunque trascendieron diferentes versiones, tras una sesión de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, José Dávalos Siller, confirmó que el retiro de las mantas estuvo a cargo del municipio por violar el Reglamento de Anuncios.

"Efectivamente ayer personal de Servicios Públicos retiró las mantas, la realidad es de que conforme al Reglamento de Anuncios en el municipio no está permitido colocar ningún tipo en los parques públicos en las áreas cómo los camellones, esas mantas como bien dieron cuenta en los medios de comunicación desde alrededor de 3 semanas cumplieron con el objetivo de comunicar la intención de los vecinos pero más allá de eso es que en los parques no está permitido.

"Yo como particular no tengo el derecho de colocar algo en el parque hay otras formas de expresión, verdad no esas. Los inspectores dentro de su ronda de trabajo actuaron conforme al Reglamento de Parques".

Durante la sesión, se analizó la autorización de la instalación de baños en parques de San Pedro, lo cual ocasionó que se presentará la discusión del tema entre regidores y síndicos.

Al respecto la coordinadora de los regidores del PAN, Brenda Tafich, señaló que no se puede permitir que se siga politizando los temas que perjudican o benefician a la gente.

"Debemos de trabajar para que se puedan hacer cosas en beneficio de todos, estamos muchos cansados porque se toman decisiones que no benefician a nadie, lo digo como habitante de San Pedro", señaló Tafich Lankenau.