Responden a mensaje viral que alertaba por asalto violento en San Pedro

Después de que se viralizó un mensaje de WhatsApp que alertaba de un robo con violencia en la avenida Vasconcelos y Santa Bárbara, el municipio de San Pedro informó que la unidad de investigación e inteligencia ya indaga el caso.

Según el mensaje que circula en varios grupos de WhatsApp, los hechos ocurrieron a la 1:40 horas del 9 de julio.

Las autoridades dijeron que ya se reforzó la vigilancia en la zona y se revisaron las cámaras de seguridad del municipio y de negocios de aledaños, sin embargo no existe ningún registro de los hechos.

Tampoco se encontraron testigos del supuesto ataque de ladrones.

"Hasta el momento lamentablemente existen diversas inconsistencias en cuanto a la narrativa del afectado respecto al tiempo y modo en que sucedieron los hechos", dice el comunicado.

Desde la mañana del viernes comenzó a circular el mensaje en el que se alertaba de la presencia de una banda de sudamericanos que presuntamente despojó de forma violenta de ocho mil 800 pesos al dueño de un negocio de enchiladas, cuando salía una tienda de conveniencia.

"Sin el afán de alarmar pero si para informarles y que ustedes sepan sin decirle a mi mamá para que no se mortifique, les comento que ayer en la noche me asaltaron y me golpearon 3 cabrones, uno de ellos con cuchillo en mano; gracias a Dios no me lo encajaron ni me mataron.

"Ya interpuse una denuncia y me dijeron que anda una banda de sudamericanos asaltando con violencia en San Pedro a comercios, casas, bancos etc.

A mi me asaltaron afuera del centro comercial del super 7 en Santa Bárbara", dice el mensaje.