Responde Samuel a denuncia de Adrián: Lo acusa de usar nexos en Fiscalía para obtener información y "manipularla"

Al ser denunciado por Adrián de la Garza, el candidato de Movimiento Ciudadano también aseguró que no tiene nada que ocultar

Monterrey, Nuevo León.- Tras la denuncia realizada en su contra por Adrián de la Garza, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García, acusó a De la Garza de tener nexos en la Fiscalía del estado y en la Unidad de Inteligencia para obtener información y manipularla.

Mediante sus redes sociales, García realizó una publicación en donde además asegura que no es una persona incorruptible y no tiene nada que ocultar.

"Adrián, mi único vínculo con el crimen organizado es ir en la misma boleta contigo... Sé de donde estás sacando, de forma ilegal, información para luego manipularla: de la Fiscalía del estado, de la Agencia Central de Investigaciones que dirige Esteban Alejandro Cantú Montes, y de la Unidad de Inteligencia y Análisis a cargo de Paul Cortez Suárez, los dos incondicionales tuyos.

"No me preocupa porque soy incorruptible y no tengo nada que ocultar. Pero sí le digo a todo Nuevo León: qué terror que quiera gobernar alguien que usa este tipo de artimañas", se lee en la publicación.

Esta tarde, el candidato a la gubernatura por la coalición " Va fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza , denunció a García en la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado dinero tras una compra sospechosa de departamentos de lujo.

Asimismo, anteriormente De la Garza había presentado un video en donde se muestra a Samuel y a sus familiares conviviendo en una fiesta con el líder del cartel del Golfo Gilberto García Mena alias "El June ", quien es tío de Samuel y con quien éste aseguraba no tener convivencia.

Ante ello, en su publicación, García reiteró que no tiene nada que ocultar y, dijo, de ser llamado por las autoridades correspondientes les responderá.

