Responde Salud a salones infantiles: cambien de giro

Después de la protesta que encabezaron dueños y representantes de salones de fiesta infantiles, la Secretaría de Salud les dio una "solución", la cual fue que cambiaran de giro.

En la rueda de prensa de actualización, el titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, descartó una reapertura para los establecimientos que están por cumplir un año de estar cerrados.

"Platiquen con el secretario de Economía para que les de alternativas de cómo reactivar su negocio pueden cambiar el giro y a lo mejor un salón de fiestas infantiles lo convierten en un restaurante o en algún otro negocio que sea productivo".

"Hay que buscar alternativas para poder salir adelante", respondió el funcionario al ser cuestionado acerca de qué solución daría a estos negocios.

Aunque resaltó que hubo una mejora en las cifras del Covid-19, por ahora no sería prudente reanudar las actividades de este giro.

"Observen cómo han mejorado los indicadores, no sería prudente hacer una fiesta para los niños".

"Un servidor cuando estuve pequeño no me hicieron una piñata y no hubo ningún problema, al igual que muchas personas", dijo.

Además afirmó que la gran mayoría de la sociedad le da la razón.