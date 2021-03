Responde INE a Bronco: 'no se pueden suspender elecciones'

Monterrey, Nuevo León.-Al señalar que la suspensión de elecciones detonaría en una crisis constitucional jamás enfrentada en el país, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello subrayó que esa decisión no le corresponde al gobernador del estado, Jaime Rodríguez.

En una rueda de prensa virtual, se le preguntó a Córdova si el mandatario podía posponer el proceso, pues este amagó que de incrementarse los contagios en Nuevo León estarían en riesgo las elecciones, a lo que el presidente del INE respondió que no.

"No le corresponde a él y lo invito como invito a todos los funcionarios a que recreemos y creemos conjuntamente las condiciones para que la democracia pueda reproducirse con las mejores condiciones sanitarias y en las mejores condiciones, por cierto, de responsabilidad política.

"Yo invito con mucho respeto a que seamos responsables en nuestro planteamiento y en nuestro compromiso democrático, el 6 de junio se van a instalar las casillas y se van a realizar las elecciones", puntualizó.

Respecto a si sostendrá una reunión con Rodríguez, Córdova precisó que el está dispuesto, sin embargo dijo que el mandatario no lo ha buscado para plantearle la suspensión, pero anticipó que la respuesta sería la misma.

"Si hay necesidad de hablar, hablaré, pero por lo pronto tampoco me ha buscado él para plantear esta posibilidad, y de todos modos anticipo: la respuesta es no. No se pueden suspender no se van a suspender, no hay condiciones", insistió.