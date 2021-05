Respaldan panistas a Fernando Larrazábal

En el marco del monumento a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, el aspirante manifestó que después de ser respaldado por el ex gobernador Fernando Canales, su compromiso por ganar la gubernatura se incrementó.

"Hoy, es justo, les digo, amigos panistas de todas las generaciones, hoy estamos aquí porque voy a dar el triple de mi esfuerzo, si le puse ganas dos meses, este último tercio de la campaña, le vamos a poner el triple de ganas, porque para mí, el estar juntos las generaciones vivas del PAN, me llena a mí de motivación, pero principalmente me llena de compromiso, me llena de ganas me llena de impulso el ver a estos panistas que lucharon y lucharon y siguen luchando", manifestó.

Por su parte, Fernando Canales, recordó que el candidato a la gubernatura, tiene la capacidad de concluir las obras de infraestructura en el menor de los tiempos.

"Ahora está ofreciendo esa capacidad de trabajo, esa apertura para que le escudriñen sus expedientes, la letra chiquita, no solo las ocho columnas, y él dice y yo le creo, estar limpio y con esa limpieza, y esa seguridad, ofrece su opción y su alternativa al pueblo de Nuevo León, por ello yo me siento orgulloso del PAN, con todos sus defectos y debilidades; pero también con sus aciertos, con los logros que han permitido a Nuevo León y a México", indicó.

En el evento llevado a cabo en el municipio de San Pedro, estuvieron presentes: la ex dirigente estatal Kana Fernández, José Luis Coindreau, Fernando Margain, Mauricio Fernández, Lily Olivares, Lidya Madero, Mauro Guerra, Zeferino Salgado, Raúl Gracia, Víctor Pérez, Héctor Castillo, Luis Susarrey, Lily Olivares, Jorge Maldonado y Alberto Coronado.

Mauro Guerra, dirigente estatal del PAN manifestó que el PAN es una institución que pueden garantizar el desarrollo y la certeza que Nuevo León necesita y son años de lucha por el respeto a los derechos de los ciudadanos.

"Aquí estamos panistas de todas las épocas, unidos, de todas las trincheras, hoy nos une Nuevo León, tenemos aquí al mejor candidato a la gubernatura, al que ha estado más preparado, al que tiene más experiencia y al que verdaderamente puede luchar para defender a Nuevo León, tenemos a los candidatos a diputados, que están listos para detener al populismo, para detener este centralismo que hoy amenaza a nuestro estado y seguir defendiendo nuestras libertades", destacó el líder panista.